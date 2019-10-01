شاهد فى دقيقة.. 5أفلام تصدرت شباك تذاكر سبتمبر أبرزها Angel has Fallen

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شهر سبتمبر العديد من السباقات والمنافسات بين أفلام دور العرض للوصول لصدارة شباك التذاكر فى نهاية كل أسبوع، واشتد الصراع بين الأفلام التى عرضت فى نهاية الشهر ليتربع فيلم Angel has Fallen فى الختام. المركز الأول ـ نجح فيلم Angel has Fallen فى ختام الشهر بالتربع على صدارة البوكس أوفيس. ـ حقق إيرادات 67 مليون دولار لمدة 5 أيام من الشهر. ـ حقق فى آخر ختام أسبوعى 4.5 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم. المركز الثانى ـ شارك فى صراع صدارة شباك التذاكر فيلم الرعب الشهير It: Chapter Two. ـ حقق193 مليون دولار إيرادات. ـ سيطر على الصدارة لمدة 9 أيام متواصلة. Advertisements المركز الثالث ـ فيلم Hustlers نجح فى الحفاظ على صدارة البوكس أوفيس لأكثر من 5 أيام. ـ حقق إيرادات وصلت لأكثر من 80 مليون دولار حول العالم. المركز الرابع ـ احتل هذا المركز فيلمDownton Abbey . ـ تصدر شباك التذاكر لمدة 7 أيام متواصلة. ـ نجح فى تحقيق 58.5 مليون دولار إيرادات حول العالم. المركز الخامس تذيل التصنيف فيلم الرسوم المتحركة والأنيميشن Abominable. حقق 20 مليون دولار إيرادات داخل أمريكا الشمالية.

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