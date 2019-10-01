سميرة عبدالعزيز: "مسرح صبحي" يضاهي مسارح أوروبا.. ولهذا السبب أحب العمل معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، إنها مشغولة حاليًا ببروفات مسرحيتها الجديدة "ألف عيلة وعيلة" مع الفنان محمد صبحي.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنها سعيدة بالتعاون مع صبحي، مشيرة إلى أنه فنان رائع ومنضبط ويناسب شخصيتها، لأنها منضبطة وتقدر قيمة الوقت.

وكشفت تفاصيل المسرحية قائلة: "المسرحية من كتابة الشاب مصطفى شهيب، وهو لم ينته بعد من كتابتها بعد، ولم يتم موعد تحديد عرض المسرحية، لأنه لم يتم الانتهاء من البروفات حتى الآن".

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ووصفت "مسرح صبحي" في مدينة سنبل على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، بـ"الرائع" وذو تصميم عبقري يضاهي مسارح أوروبا، موضحة أن صبحي يحضّر لمسرحية أخرى لا تشارك فيها.

وتعاونت الفنانة سميرة عبدالعزيز مع محمد صبحي في مسرحية "خيبتنا" من تأليف وأخراج وبطولة محمد صبحي، وحققت المسرحية نجاحًا كبيرًا.

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