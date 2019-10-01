كارينا كابور في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): نشرت الفنانة الهندية كارينا كابور، عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورًا لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت كارينا في الصور بإطلالة مميزة، نالت إعجاب متابعيها ومحبيها. وآخر أعمال النجمة الهندية في السينما فيلم "Veere Di Wedding". ​

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