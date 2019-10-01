تراند اليوم : أزمة للفنان "محمد هنيدي" بعد ظهوره مع إعلامي إسرائيلي .. فكيف برر الأمر؟

تفاجأ العديد من محبي الفنان الكبير محمد هنيدي بظهوره مع إعلامي يحمل الجنسية الإسرائيلية .

أحد متابعي "هنيدي" عبر "تويتر" نشر الصورة وقال له: " "مقدم البرامج الإسرائيلي شادي بلان في ضيافة مهرجان الجونة السينمائي منذ أيام ليه كدا يا هنيدي دا انا بحبك والله".

و أعاد "هنيدي" نشر الصورة ، وعلق قائلا: "أنا ماعرفش مين أصلا ده .. أنا اتصورت مع آلاف الأشخاص هناك".

وأضاف: "أكيد أي حد جاي يتصور معايا وأنا في مصر ومهرجان مصري مش هقوله طلع بطاقتك".

