ميثوس تحيي حفلا مجانيا في الإسكندرية

تحيي باند ميثوس حفل غنائي ضخم يوم الإثنين الموافق 28 من شهر أكتوبر الجاري، على مسرح مركز الجيزويت الثقافي، بالإسكندرية. ويبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، بالمجان، ويقدم خلاله ميثوس أغاني ألبومه الجديد "tales of the fallen empires". empires". يذكر أن باند ميثوس طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان "tales of the fallen Advertisements empires"، ويحتوي الألبوم على 8 أغاني، أبرزهم: empires"، ويحتوي الألبوم على 8 أغاني، أبرزهم: "medusa" ،"gryphon" ،"nefarious"، "Gods of Wrath".

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