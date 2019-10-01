كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 09:54 صباحاً - حرصت الفنانة الشابة هنا الزاهد على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، بعد الأزمة التي تعرضت لها وأدت إلى نقلها إلى المستشفى خلال قضائها شهر العسل مع زوجها الفنان أحمد فهمي.

وبالرغم من أن هنا لم تفصح حتى الآن عن تفاصيل مرضها، الذي شغل بال متابعيها، إلا أنها قررت توجيه الشكر لكل من سأل وحرص على الاطمئنان عليها طوال الأيام الماضية.

ونشرت هنا الزاهد صورة لها خلال الفترة التي قضتها في جزر المالديف وعلقت قائلة “شكرا لكل الناس اللي كلمتني و اللي بعتولي و اللي سألوا عليا، و اللي دعولي انا الحمد لله بقيت كويسة

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كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد تطمئن محبيها على صحتها.. وتنشر هذه الصورة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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