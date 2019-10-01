رائد الفضاء الإماراتي ينشر صورة من ارتفاع 400 كم ويطلب تحديد المكان

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقال إنها من على بعد 400 كم عن سطح الأرض.

وطالب هزاع المنصوري متابعيه عبر موقع “تويتر” تخمين مكان الصورة حيث قال: “هل يمكنكم التعرف إلى هذا المكان الذي صورته من على ارتفاع 400 كم؟”.

وبدأ متابعوه في تخمين اسم المكان فيما طالبه آخرون بالتقاط صورة لمكة المكرمة.

وكان هزاع المنصوري وصل إلى المحطة الفضائية الدولية الأسبوع الماضي، حيث أكد أن تغييرات أصابت جسده بعد مرور خمسة أيام على وجوده في الفضاء.

وقال المنصوري، خلال مكالمة عبر الفيديو مع طلاب في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، يوم الثلاثاء، “حدث الكثير من التغييرات على جسدي، فقد زاد حجم رأسي بسبب اندفاع السوائل، كما تغيرت حاسة الشم لدي، لكنني بدأت أتكيف وأعتاد على ذلك”.

وأضاف رائد الفضاء، “سأكون سعيدا بعرض أول فيديو لكم عن المحطة باللغة العربية قريبا”، مشيرا إلى أن “أفضل شيء في المحطة هو انعدام الوزن”.

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وكان رائد الفضاء الإماراتي التقط أول صورة له من محطة الفضاء الدولية منذ انطلاقه على متن رحلة غير مأهولة في 25 سبتمبر/أيلول الجاري.

وكتب هزاع المنصوري تعليقا على الصورة عبر تويتر: “وأخيرًا، أوثّق حلمي من الجانب الآخر من السماء، لتكون أعين هزاع نافذكتم إلى الفضاء. بعدستي، ألتقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية”.

ويُمضي المنصوري 8 أيام في محطة الفضاء الدولية لإجراء بعض التجارب العلمية، وذلك بعد نحو عام من التدريب والاختبارات الكثيفة تهميدًا لهذه الرحلة.

وفي أبريل/نيسان من عام 2017، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، أن مركز محمد بن راشد للفضاء سيُحضر رواد فضاء إماراتيين للقيام بمهام علمية لاستكشاف الفضاء.

ويجسد هذا الإطلاق إنجازًا هامًا في صناعة الفضاء المزدهرة في دبي، بقيادة مركز محمد بن راشد للفضاء (MBRSC).