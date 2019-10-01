الأمير هاري يمنع زوجته من ارتداء هذه الملابس.. والخلاف وقع!

متابعة بتجـــــــــــرد: ذكر موقع Femme Actuelle، نقلاً عن صحف بريطانية، أنه يحظر على دوقة ساسيكس ميغان ماركل ارتداء بعض الملابس. وأشار إلى أن هذا المنع يأتي تحديداً من زوجها الأمير هاري.
وتابع أنها تحاول الانسجام مع متطلبات هاري عند اختيار ملابسها منعاً لارتكاب الأخطاء. وكشف أن الدوقة تحب كثيراً ارتداء سراويل “السموكينغ” وأن هذا ما كان سبب خلاف بينها وبين الأمير.
ونقل عن موقع The Mail On Sunday أن الأخير عبّر عن قلقه بشأن ارتداء زوجته “التايورات” التي تحتوي على السراويل. ولفت إلى أن اختيارها أحد هذه التصاميم خلال الزيارة التي قاما بها إلى أستراليا لم يكن موضع إعجاب الزوج.
وضاف وفق مصدر أن مستشاري الأسرة الملكية وجهوا مجموعة من الملاحظات إلى ماركل، طالبين منها الامتناع عن الظهور كنجمة هوليوودية.
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