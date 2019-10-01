بعد غياب.. إطلالة جديدة لـ فهرية افينجين وبوراك أوزجفيت – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد غياب دام أكثر من شهر عن الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت النجمة التركية فهرية افينجين صورة جديدة تجمعها بزوجها النجم التركي بوراك أوزجفيت عبر حسابها الرسمي على “إنستحرام”. وظهرت فهرية افينجين في الصورة مع زوجها بوراك أوزجفيت والتقطتها على شكل “سيلفي”. وعبّرت فهرية افينجين عن حبها لزوجها، فعلّقت عليها قائلةً: “الحبّ”. وتجدون إطلالة النجمين التركيين الأحدث في الصورة المرفقة.

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