نسرين طافش: لدى هؤلاء النجوم وقاحة وسوقية!

متابعة بتجـــــــــرد: بعد مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، ردّت الممثلة السورية نسرين طافش بشكل سريع على الانتقادات التي تعرضت لها أخيراً من قبل بعض زملائها الممثلين السوريين.

وأشارت في حديث لبرنامج “ذا إنسايدر” بالعربي إلى أنه “عم نلاقي تخبيصات كتير في السوشيال ميديا والبرامج، وصار عندنا هوس التراند، أطلع اشتم أو سب زميلك وأعمل بلبلة، وهيدا الشي ما كان موجود في زمن الكبار”.

وأضافت طافش: “اكيد كان في بيناتهن مشاكل بس ما كانت الوقاحة توصل أنه يطلعوا يكشفوا عقدهم النفسية على العلن، ما كان فيه هيدا النوع من الشوارعية والسوقية بالحكي”.

وتابعت: “بتمنى يجي اليوم اللي فعلا نفرح بنجاح بعض ونحب بعض ولما نشوف إنسان سعيد وناجح نتركه بحاله”.