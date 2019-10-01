هل تجاهل كيفانتش تاتليتوغ زميلته بيرين سآت أمام الصحفيين؟

متابعة بتجــــــــــــرد: سئل النجم التركي كيفانتش تاتليتوغ من قبل صحافيين استوقفوه عن حقيقة تعاونه الجديد مع الممثلة التركية بيرين سآت عبر المنصة العالمية للترفيه “نتفليكس” في عمل سينمائي ضخم يردد البعض أنه جزء جديد من المسلسل الشهير “العشق الممنوع”.

لكن تاتليتوغ رفض التعليق على الأمر مؤجلاً الحديث عن إرتباطاته الفنية لوقت آخر، مما دفع البعض إلى الإعتبار أن النجم التركي تجاهل زميلته سآت بعدم التعليق.

وتمّ التداول أيضاً بأن تاتليتوغ يحاول إقناع الممثلة التركية هازال كايا في المشاركة في الفيلم، علماً أنها كانت من بين أبطال “العشق الممنوع”.

وتجدر الإشارة إلى أن “العشق الممنوع” قدّمه النجمان التركيان منذ نحو تسع سنوات وحقق نسبة مشاهدة عالية جداً في تركيا والعالم العربي بعد دبلجته.