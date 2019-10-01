مايا دياب تتلقى هديّة مميّزة – بالصورة

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متابعة بتجــــــــــرد: تجمع النجمة اللبنانية مايا دياب علاقة مميّزة مع محبّيها، وذلك يظهر من خلال تواصلها الدّائم معهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، واللقاءات التي تجمعهم بها دائمًا، فمايا من الفنانات القليلات اللواتي يولين اهتمامًا بهذا الرابط مع الجمهور فتخصّهم سنويًا بلقاء وديّ بعيدًا عن كاميرات الصحافة والوسائل الإعلامية.
وتلقت مايا دياب مؤخرًا هدية مميّزة من نادي معجبيها، حيث قدموا لها لوحة تظهر صورتها مع المكياج الذي اعتمدته في كليب “يابا يابا”.
من جانبها شكرت مايا محبّيها على هذه اللوحة وذلك من خلال حسابها على موقع “إنستجرام”، وأعربت عن سعادتها الكبيرة بالهدية التي تعني لها الكثير، بحسب قولها، اذ عجزت عن التعبير عن مدى فرحتها بما قدمه جمهورها، كما توجهت بالشكر لكل فرد ساهم بهذه الهدية، مشيرة الى انها تحبهم جدًا، وان كل ما وصلت اليه اليوم هو بفضل محبة الجمهور الكبيرة ودعمهم الدائم لها.
يذكر أن “يابا يابا” من كلمات مؤمن راجح ألحان وتوزيع مودي منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.
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