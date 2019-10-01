ريكي مارتن وزوجه ينتظران طفلهما الرابع

متابعة بتجــــــــــرد: كشف النجم البورتوريكي ريكي مارتن الى أنه ينتظر طفله الرابع من زوجه الرسام السوري- السويدي جوان يوسف بمساعدة أم بديلة وذلك بعد تسعة أشهر من استقبال مولودتهما الاولى “لوسيا”.

اعلن نجم أغنية ” The Livin’ La Vida Loca” الخبر خلال حضوره حفل العشاء السنوي لحملة حقوق الإنسان في العاصمة الأميركية واشنطن، مساء السبت الفائت.

وأثناء تواجد “ريكي مارتن” على المسرح، حيث كان يستلم جائزة حول دعمه المتواصل لحقوق المثليين والأعمال الخيرية التي يقوم بها، عبّر عن حبه لزوجه جوان يوسف ولتوأمه فالنتينو وماثيو ولـ لوسيا المتواجدة في المنزل مع جدته وكشف عن انتظاره لمولود جديد.

وكان “مارتن” قد أعلن مطلع عام 2019 الى انه وزوجه رُزقا مولودتهما الأولى ”لوسيا مارتن يوسف” من أم بديلة.

Advertisements

نذكر أن “مارتن” اصبح في عام 2008 والداً لطفلين بمساعدة أم بديلة. في مقابلة خاصة مع مجلة ¡Hola! قال المغني أنه قرر إنجاب أطفاله بمساعدة أم بديلة عوضاً عن التبني، لأن التبني عملية مجهدة ومعقدة.

في عام 2010 أعلن المغني ريكي مارتن عن مثليته الجنسيه وصرح بأنه فخور بكونه مثلياً. لقد أتى هذا بعد سنوات طويلة من الصمت عن الموضوع بناءً على نصيحة مستشاره الشخصي خوفاً من فقدانه معجباته الإناث.

في نيسان 2016 أعلن مارتن خطوبته ثم زواجه من جوان يوسف، فنان سويدي سوري الأصل من أب كردي وأم أرمنية.