مينا مسعود: “أتابع نانسي عجرم وأحبّ أغنياتها”

متابعة بتجــــــــــــرد: أعرب النجم المصري العالمي، مينا مسعود بطل فيلم “علاء الدين” بنسخته الحيّة، عن محبّته للنجمة اللبنانية نانسي عجرم.
وأشار مينا مسعود في لقاء مع الزميل فراس حليمه عبر شاشة “أغاني أغاني”، إلى أنه من متابعي نانسي عجرم، ويحبّ الإستماع دائمًا إلى أغنياتها.
ويأتي تصريح مينا مسعود على هامش فعاليات الدّورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي في مصر.
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