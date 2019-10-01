"الجوكر" أبرزها.. 7 أفلام منتظرة في أكتوبر 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحمل أكتوبر/تشرين الأول مفاجآت سارة لعشاق السينما حول العالم، بصدور فيلم الإثارة المنتظر "Joker جوكر" من ضمن عدة أعمال أخرى مميزة تطرح هذا الشهر.

موقع "موفي إنسايدر" الأمريكي، يستعرض في التقرير التالي أبرز الأفلام الأجنبية التي تطرح هذا الشهر، سواء كانت أكشن أو أنيميشن أو حتى رعب.

1- Joker "جوكر"

يطرح الفيلم 3 أكتوبر/ تشرين الأول حول العالم، وهو من بطولة خواكين فينيكس. ويتناول "جوكر" قصة آرثر فليك الشهير بـ"الجوكر"، وقصة تحوله إلى سفاح شهير يهدد مدينة جوثام في منتصف الثمانينات.

2- Lucy in the Sky "لوسي إن ذا سكاي"

يصدر فيلم الدراما "لوسي إن ذا سكاي" 4 أكتوبر/تشرين الأول، وهو من بطولة الفائزة بالأوسكار ناتالي بورتمان. ويتناول الفيلم قصة رائدة الفضاء لوسي كولا، التي تعود إلى كوكب الأرض بعد رحلة بحثية مثيرة تتركها مضطربة لا تستطيع التأقلم مع حياتها على الأرض، بسبب شعورها أنها تنتمي إلى حدث أكبر.

3- Little Monsters "ليتل مونسترز"

يطرح الفيلم 8 أكتوبر/تشرين الأول، بعد تأجيل طرحه يناير الماضي، وهو من بطولة الفائزة بالأوسكار لوبيتا نيونجو. والفيلم رعب كوميدي، وتدور أحداثه حول مدرسة مسؤولة عن حماية روضة أطفال من هجوم الموتى الأحياء.

4- Gemini Man "توأم رجل"

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يصدر الفيلم 11 أكتوبر/تشرين الأول، وهو من بطولة الممثل الأمريكي ويل سميث، وإخراج الفائز بالأوسكار أنج لي. ويتناول فيلم الخيال العلمي والإثارة قصة هنري بورجان قاتل مأجور من النخبة يتم استهدافه من قبل رجل أصغر منه سنًا قادر على التنبؤ بكافة خطواته بشكل مثير للريبة.

5- The Addams Family "عائلة آدامز"

يصدر فيلم الأنيميشن 11 أكتوبر/تشرين الأول، ويشارك في بطولته تشارليز ثيرون، وبيت ميدلر وأوسكار إسحاق. والفيلم مقتبس عن فيلم آخر صدر في التسعينات وحقق نجاحًا كبيرًا، وهو يدور حول عائلة غريبة الأطوار تمتلك قوى سحرية خارقة.

6- Maleficent: Mistress of Evil "ماليفيسنت: سيدة الشر"

يصدر الفيلم 18 أكتوبر/تشرين الأول، وهو من بطولة إيل فانينج، وأنجلينا جولي. ويصنف الفيلم مغامرة-خيالي، ويمثل الجزء الثاني من سلسلة أفلام "ماليفسنت" الناجحة.

تدور أحداث الجزء الثاني حول علاقة الساحرة "ماليفسنت" بالملكة أورورا والرابطة الودية التي تطونت بينهما، تمهيدًا لعقد سلام بين عالم البشر ومملكة الكائنات الخيالية رغم المعوقات.

7- Zombieland Double Tap "زومبي لاند 2"

يصدر الفيلم 11 أكتوبر/تشرين الأول في الهند، بينما يصدر في الولايات المتحدة الأمريكية 18 أكتوبر. والفيلم من بطولة إيما ستون، وودي هارلسون، وجيسي أيزينبيرج، ويمثل الجزء الثاني من سلسلة "زومبي لاند" التي تدور حول تفشي الموتى الأحياء وانقراض البشر، وسط محاولات مجموعة أصدقاء البقاء على قيد الحياة.