هدية مميزة من جمهور مايا دياب لنجمتهم المفضلة

لا شك في ان النجمة مايا دياب تتمتع بجماهرية عالية في لبنان والعالم العربي، وهذا يظهر واضحًا من خلال تفاعل جمهورها الكبير مع كل ما تطرحه من اعمال جديدة وأغنيات وفيديو كليبات، بالاضافة الى تعليقاتهم على منشوراتها وصورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولأن طرق التعبير عن محبة الشخص لنجمه المفضل تختلف بين جمهور وآخر، كان محبو مايا دياب الاكثر ابداعًا، حيث قدمو لها هدية قيمة ومميزة، هي عبارة عن لوحة تظهر صورة لمايا مع المكياج الذي اعتمدته في كليب “يابا يابا”.

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مايا شاركت متابعيها عبر موقع انستغرام هذه اللوحة، معربة عن سعادتها الكبيرة بالهدية التي تعني لها الكثير، بحسب قولها، اذ عجزت عن التعبير عن مدى فرحتها بما قدمه جمهورها، كما توجهت بالشكر لكل فرد ساهم بهذه الهدية، مشيرة الى انها تحبهم جدًا، وان كل ما وصلت اليه اليوم هو بفضل محبة الجمهور الكبيرة ودعمهم الدائم لها.

من جهة أخرى، تستعد مايا دياب لإحياء حفل غنائي في أحد فنادق مدينة طابا في محافظة جنوب سيناء في مصر بتاريخ التاسع من تشرين الثاني حيث ستلتقي جمهورها المصري. ومن المقرر أن تقدم مايا خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة وصولا إلى أحدثها، أغنية “يابا يابا” التي طرحتها مؤخرا وجاءت باللهجة الصعيدية المصرية، وهي من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودي منير. وقد لاقت الاغنية اعجاب الجمهور اذ حققت نجاحا كبيرا حيث وصلت الى اكثر من مليوني مشاهدة منذ طرحها في شهر آب الماضي عى طريقة الفيديو كليب من اخراج كريستال يونس.