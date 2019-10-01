ديانا كرزون: باكل كلشي وما بهمني.. ولا أركّز مع الآخرين في الوسط الفنيّ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حضرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون عرض أزياء المصمم حمودة كفارنة الذي أقامه بمناسبة افتتاح بوتيك الأزياء الجديد، وأثنت على علاقة الصداقة التي تجمعها به والتي دفعتها للسفر من عمان إلى دبي خصيصا لتشارك عدد من الفنانات حضور عرض الأزياء الذي أقامه كفارنة مؤخرا في دبي.

لتتعرفي على سرّ رشاقتها وعلاقتها بالأزياء وأهمية وسائل التواصل الاجتماعي في حياتها تابعي هذا اللقاء الذي أجرته معها فوشيا على هامش الفعالية.