فنانات عربيّات لم يتزوجنَ إلى الآن.. شاهدي كيف برّروا الأمر! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخلت العديد من الفنانات الشهيرات مرحلة منتصف الثلاثينات والأربعينات من أعمارهن، غير أنهن لم يدخلن الفقص الذهبي إلى الآن، بررن ذلك لأسباب وصفها الجمهور بالغريبة والصادمة.

ورغم أن الزواج حلم أية فتاة سواء فنانة أو غير ذلك، إلا أن بعض الفنانات كرّسن حياتهن للتمثيل ولم يلتفتن للزواج، وأكدن أنهن يستمتعن بالحياة بدون وجود مشاكل تعكر صفوهن.

بداية من الفنانة اللبنانية إليسا انتقالاً إلى النجمة درّة وكذلك منّة شلبي، وصولاً إلى الفنانتين ميس حمدان ومي عز الدين، وانتهاء بالنجمة الأردنية ديانا كرزون، فقد أبدين جميعهن رأيهن في سبب عدم زواجهنّ حتى هذه اللحظة، خلال لقائهن في العديد من المناسبات الإعلامية، وعلقن على الزواج بطريقة قد تُثير استغرابك.

شاهدي الفيديو لتعرفي أكثر ماذا قالت هؤلاء الفنانات..