شكرا لقرائتكم هند صبري أفضل ممثلة بمهرجان الجونة.. وهؤلاء أبرز المتوجين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أسدل الستار على فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي مساء الجمعة بالإعلان عن الجوائز الخاصة بالدورة، والأعمال والنجوم المتوجين بالجوائز.

حيث حصد فيلم "ستموت في العشرين" للمخرج السوداني أمجد أبو العلاء جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل، فيما حصد فيلم "عيد القربان" جائزة نجمة الجونة الفضية.

وذهبت نجمة الجونة البرونزية لفيلم "آدم" للمخرجة مريم توزاني، بينما حصد فيلم "بابيشا" جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل.

وتمكنت هند صبري من الفوز بجائزة أفضل ممثلة بالمهرجان عن دورها في فيلم "نورا تحلم"، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثل للفنان بارتوش بيلينا عن دوره في فيلم "عيد القربان".

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وعلى صعيد الأفلام الوثائقية الطويلة ذهبت نجمة الجونة الذهبية لفيلم "حديث عن الأشجار"، فيما حصد فيلم "أمي" جائزة نجمة الجونة الفضية، وذهبت النجمة البرونزية لفيلم "كابل"، وحصل فيلم "إبراهيم، إلى أجل غير مسمى" على نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل.

وشهد حفل الختام تكريم الفنان المصري محمد هنيدي بحصوله على نجمة الجونة الإبداعية، والتي قدمها له زميله أحمد السقا، كما قدم على المسرح جزءا من أغنية "كماننا".

وفي كلمته أكد هنيدي أن فناني مصر في لحظاتهم السعيدة هناك أمور لا يستطيعون إغفالها، على رأسها ما حدث الجمعة بسقوط شهداء لمصر في سيناء، موجها التحية والتقدير لشرفاء مصر الذين يحمون بلادهم.

وشهد حفل الختام تواجد عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، كما تواجد النجم العالمي ستيفن سيجال الذي تمت دعوته لحضور حفل ختام المهرجان.