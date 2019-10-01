فاتنات "فور كاتس" يجتمعن مجددًا ويشعلن مواقع التوصل الاجتماعي

نشرت النجمة اللبنانية نيكول سابا، على مواقع التواصل الاجتماعي، أجواء لقاء عفوي جمعها مع صديقاتها نجمات فرقة "فور كاتس".

وأطلّت جميلات فرقة "فور كاتس": "نيكول سابا، بيرلا شلالا، داليدا رحباني، وزينة ليون"، عبر صورهن، بطريقة أثارت ولع الجمهور المتطلع لاجتماع الفرقة اللبنانية الشهيرة مجددًا.

يذكر أن مؤسس "فور كاتس" هو المغني والملحن اللبناني غسان الرحباني، وتعاقبت على الفرقة فنانات كثيرات، مثل "إلين أورفليان، وموريال غانم، وكريستين عقل، ورين أشقر، ومايا دياب، ونيكول سابا، وبيرلا شلالا، وناتالي بركات، ورنا ترسيسي، ونسرين زريق، وجويس أسمر، وزينة ليون، ورولا بهنام، ورايا شماعي".

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