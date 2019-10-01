أحلام تسير على خطى هيفاء وهبي في التعامل مع هجوم المتابعين والأخيرة تُعلّق

علاقة زمالة طيبة تجمع الفنانتين أحلام وهيفاء وهبي، لدرجة جعلت الأولى تقرر أن تقلد هيفاء في طريقة تعاملها مع الانتقادات والقيل والقال.

الفنانة أحلام قررت الإشادة بزميلتها هيفاء وهبي، في أحد اللقاءات التلفزيونية مؤخرًا -والتي تم تداولها بكثرة مع جمهور النجمتين-، والإعلان بأنها ستحذو حذوها في فكرة تعاملها مع الإنتقادات الموجهة لها، وقالت: "أنا هتبع سياسة هيفاء.. اللي بيحكي يحكي واللي يتكلم يتكلم واللي يحبني على راسي من فوق".

أحلام تشيد بزميلتها هيفاء وهبي

وأشادت أحلام بعفوية هيفاء وطيبتها، وأكدت أنها لم تتردد عندما دعتها للاحتفال بألبومها الأخير وإطلاقه، حيث كانت في مقدمة الحضور لها، لافتةً إلى أن أي فنانة أخرى أقل نجومية من هيفاء، كانت من الممكن أن تتكبر على الحضور وتعتبر نفسها "أم كلثوم زمانها"، لكن هيفاء لم تفعل ذلك.

وطالبت المطربة الإماراتية، من هيفاء وهبي التي وصفتها بـ"الطيبة والجدعة"؛ أن تظل كما هي بنفس الأسلوب وطريقة التفكير والتعامل مع الزملاء.

هيفاء وهبي ترد على رأي أحلام بها

من جانبها حرصت هيفاء وهبي على التعليق على ما قالته زميلتها، حيث أشادت بها هي الاخرى عبر تويتر ووصفتها بالمرأة الكريمة، كما عددت الأسباب التي جعلتها من محبي شخصية أحلام، فقالت: "امرأة كريمة بكل معنى الكلمة!! بحبها لأنها مليانة بشرية وبس بدا تعبر، بتاخد نفس عميق والجملة الحلوة بتبتدي ما بتخلص، متل عطائها الفني بالظبط.. ايه اتبعي سياستي حلومة أنا شطورة".

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أحدث أعمال أحلام وهيفاء

في سياق أخر، تشارك الفنانة أحلام ضمن لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" الذي يعرض عبر شاشة MBC، مع كل من سميرة سعيد ومحمد حماقي وراغب علامة.

أما هيفاء فكانت قد طرحت عدة أغنيات منفصلة خلال الأسابيع القليلة الماضية، من بينها "شاغلة كل الناس"، كما أنها تحضر حاليًا للعودة إلى السينما مرة أخرى، بدورها في فيلم "عقد الخواجة" الذي تلعب بطولته مع الفنان أحمد الفيشاوي ومعتصم النهار وأخرين، ومن إخراج المخرج محمد حماقي في أولى تجاربه.

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