عبير صنصور تنتهي من تصوير الفيلم الفلسطيني"جوري" وعرضه الأول ببيت لحم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة الفلسطينية عبيرصنصورمن تصويرالفيلم الروائي الطويل "جوري" للمخرجة الفلسطينية رشا وليد والذي تقررعرضه الأول في الحدث المهم في مدينة بيت لحم الفلسطينية واختيارها عاصمة الثقافة العربية لعام 2020.
اخر يوم تصوير في الفيلم جوري
عبير صنصور تجسد في الفيلم شخصية " جوري " ويشاركها الفنان الفلسطيني خالد المصو والفيلم يحمل لغز يتمثل في الوردة الجوري التي تعود بها البطلة كل أسبوع وسيشارك الفيلم أيضا في العديد من المهرجانات العالمية .
كواليس تصوير فيلم جوري
يذكر إن الفنانة عبير صنصور جاءت الى مصر قبل سبعة عشر عاما لتكمل دراستها في مجال الموسيقى والغناء والدراما ودرست في دار الاوبرا المصرية وتتلمذت على يد ألمع نجوم الفن كما درست الموسيقى والعود على يد الفنان نصيرشمة ودرست الغناء الصولفيج وأساليب الغناء مع الفنان مطرب دار الاوبرا الراحل محسن فاروق كما تتلمذت على يد النجم محمد صبحي وشاركته في مسلسل " ملح الأرض " كما شاركت في مسلسل "لا احد ينام في الاسكندية " وقدمت مسلسل "الاخوة الغرباء " وهوأول انتاج لتلفزيون فلسطين كما قدمت المسرحية الغنائية "أحبو الوطن " مع الفنان محمود حميدة كما غنت تتر فيلم "من نظرة عين" بطولة منى زكي وآخرأعمالها كان أوبريت ( صوت السماء ) في حفل افتتاح مؤتمر المغتربين في مدينة بيت لحم والذي استقبل أهالي قادمين من 25 دولة ليجتمعوا في مدينتهم الأم وذلك في شهر يوليو الماضي العام 2019.
الفنانة عبير صنصور مع بطل الفيلم امامها خالد المصو
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