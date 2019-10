شكرا لقرائتكم خبر عن أندرو سكوت بطل المسلسل الجديد Ripley على شوتايم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة شوتايم عن تحضيرها لمسلسل جديد يحمل اسم Ripley، من بطولة أندرو سكوت، ولم تستقر الشبكة بعد على باقى طاقم العمل للمسلسل الجديد.

واستنادًا إلى روايات توم ريبلي التي كتبها باتريشيا هايسميث، يدور مسلسل الدراما Ripley في فترة أوائل الستينيات من القرن الماضي في نيويورك حيث سافررجل ثري إلى إيطاليا لمحاولة إقناع ابنه المتشرد بالعودة إلى الوطن، وكان قبول توم للعمل هو الخطوة الأولى نحو حياة معقدة من الخداع والاحتيال والقتل "، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

كما جددت شبكة شوتايم مسلسل " On Becoming a God in Central Florida " للموسم الثاني، المسلسل من بطولة كريستين دونست، تيودور بيليرين، بيث ديتو، ميل رودريجيز، تيد ليفين، عثمان آلي، جولي بنز، ميليسا دي سوسا، جون إيرل جيلكس، شارون لورانس، جوش فادم، داوش فاين جوي راندولف، ألكساندر سكارسجارد.

ويتبع المسلسل دنست التى ستظهر بدور Krystal Gill وهي أرملة حديثة وموظفة في حديقة الألعاب المائية في أورلاندو، تخطو طريقها إلى قمة الهرم الذى أطلق عليه اسم Founders American Merchandise، في أوائل التسعينات، وبينما تغوص Krystal بشكل أعمق في هرم FAM، تأخذ الأمور منعطفا خطيرا، حيث تبدأ الأعمال التجارية وطرقة تعاملها مع الأمور في التأثير على كل شخص قريب منها.

السلسلة يكتبها المؤلفان Robert Funke و Matt Lutsky فى عام 2019، على YouTube Premium ، حيث طلبت يوتيوب 10 حلقات للمسلسل، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".

بلغ متوسط مشاهدة ​​الموسم الأول من برنامج " On Becoming a God in Central Florida"، 0.03 في الفئة الديموجرافية للفئة العمرية بين 18-49، ليكون عدد المشاهدات 194000 مشاهد، وبثت الـ 6 حلقات فقط إلى الآن.