شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تطرح كليب "أميرة الحب" خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة رنا سماحة من تصوير أغنية جديدة تحمل اسم "أميرة الحب" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان محمود الرفاعي، وتوزيع صوات ايدوجان، ومكساج ياسر أنور، وتولى إخراج الكليب اللبناني عادل سرحان وتم تصويره بأحد شوارع لبنان، ومن المقررإذاعته على عدد من القنوات خلال الفترة المقبلة.
كما تستعد رنا حاليا لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف، بمشاركة المطربة نداء شرارة، غدا الثلاثاء فى مسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.
من ناحية أخرى سجلت رنا أغنية سينجل جديدة، لم تكشف عن اسمها حتى الآن لتكون مفأجاة للجمهوروقت طرحها على حسب قولها، والأغنية من كلمات إبراهيم دردير، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام الحسن.
ومن المقرر أن يتم طرحها بعد انتهاء عمليات المونتاج خلال الأيام المقبلة، معربا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب الجمهوروقت طرحها.
يذكر أن آخر أعمال رنا سماحة كانت أغنية "فينى وجع"، والتى قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من كلمات محمد عبد الله، ألحان عبد العزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد.
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