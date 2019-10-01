بالصور| جلسة تصوير للجنة تحكيم "THE VOICE"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت المطربة المغربية سميرة سعيد، صورًا تجمعها بأعضاء لجنة تحكيم برنامج "THE VOICE"، عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام". وعلقت على الصور: "حين تجتمع الصحبة الحلوة والعمل المتقن، أحبكم جميعًا". يذكر أن الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "THE VOICE" بدأ بمشاركة مواهب من 17 دولة عربية، وبتعديلات على لائحة البرنامج، وبلجنة تحكيم جديدة تضم 4 من نجوم الغناء هم "راغب علامة، أحلام، سميرة سعيد، ومحمد حماقي".

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