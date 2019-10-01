بالصور| بسمة تتألق بـ"الأبيض" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة بسمة، عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام"، مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت بسمة في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان أبيض، وزينته بالإكسسورات. وشاركت بسمة في فيلم "بعلم الوصول" الذي عرض في فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي، ومن بطولة بسنت شوقي ومحمد سرحان ولبنى عسل ورفل عبدالقادر، ويشارك في إنتاجه شركتا "White Feather" لـ"هشام صقر، و"فيلم كلينيك" لمحمد حفظي.

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