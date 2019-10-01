بالصور| خالد سليم بإطلالة كلاسيكية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان خالد سليم مجموعة من الصور، عبر حسابه في موقع "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضع لها. وظهر سليم في الصور بإطلالة كلاسيكية مميزة، وعلق: "أعمل بجد في صمت ودع نجاحك يكون صوتك". ويصور سليم حاليًا مسلسل "بلا دليل"، من بطولة درة، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، جمال عبدالناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفي، وهاجر الشرنوبي، وتأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.

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