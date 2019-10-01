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وفاة مغنية الأوبرا الأمريكية جيسي نورمان عن 74 سنة

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محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):

توفت مغنية الأوبرا الأمريكية الشهيرة، جيسي نورمان، عن عمر ناهز 74 سنة، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" وإذاعة "إن بي آر".

وأكدت دار أوبرا متروبوليتان في نيويورك خبر وفاة نورمان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

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وتردد أن سبب الوفاة ناجم عن مضاعفات إصابة في الحبل الشوكي تعود لعام 2015.

وفازت نورمان خلال مشوارها الفني بأربع جوائز جرامي وحصلت أيضا على وسام "ناشيونال ميدال أوف آرتس".

وكانت واحدة من أوائل الأمريكيين من أصل أفريقي الذين اقتحموا عالم الأوبرا وأصبحت معروفة بعروضها لأعمال ريتشارد فاجنر.​

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