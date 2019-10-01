شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وعكتها الصحية.. هنا الزاهد توجه رسالة لمحبيها والان مع التفاصيل

حرصت الممثلة المصرية هنا الزاهد على طمأنة جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، بعد الوعكة التي تعرضت لها أثناء قضاء إجازة شهر العسل.

ونشرت هنا الزاهد عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام" صورة لها منفردة من جزر المالديف، وكتبت عليها: "شكرا لكل الناس اللي كلمتني، واللي بعتولي، واللي سألو عليا، واللي دعولي.. أنا الحمد لله بقيت كويسة، وأكتر حاجة اتبسطت منها إني شوفت كمية حب مشفتهاش".

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وتابعت: "الأمهات والأطفال كانوا بيسألوا: انتي كويسة، خضتينا عليكي، حسيت أنهم أهلي".

وكان الممثل أحمد فهمي نشر صورة لزوجته هنا الزاهد من داخل المستشفى قبل أسبوعين، وطلب من محبيها الدعاء لها بالشفاء.

ولم تكشف هنا الزاهد عن تفاصيل مرضها، لكنها حرصت على توجيه الشكر لجمهورها، وطمأنتهم على صحتها.