شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء عرض سلسلة الرسوم المتحركة BoJack Horseman بعد 6 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لـ سلسلة كوميديا ​​الرسوم المتحركة BoJack Horseman للكبار فقط، أن الموسم السادس من المسلسل والذي تم الإعلان عنه سابقًا سيكون النهائي، ومن المقرر أن يتم بث الموسم السادس في جزأين، على أن تنطلق أولى حلقاته يوم 25 أكتوبر، وتطرح باقى الحلقات بدءا من31 ينايرمن العام القادم 2020.

وتقول المصادر أن بوب واكسبيرج قد خطط للموسم السادس كنهاية لقصة المسلسل الكوميدى التي تدور أحداثه في التسعينيات، حيث تأتي هذه الأخبار بعد عام تقريبًا من طرح الموسم الخامس، وتمتع الموسم الخامس بتصنيف مثير للإعجاب حيث حصل على 92 % بين النقاد و 95 % بين المشاهدين على موقع RottenTomatoes.

المسلسل يدور حول كون BoJack Horseman نجم البرنامج التلفزيوني "Horsin 'Around" في التسعينيات، الذي يعيش في هوليوود ويشكو من كل شيء، المسلسل يدور فى إطار كوميدى، حسبما نشر وقع " hollywoodreporter ".

المسلسل يشارك فى بطولته بالآداء الصوتى كلاً من ويل ارنيت، وايمي سيداريس، وأليسون بري، وآرون بول، وبول إف تومبكينز، ومن إخراج وتأليف رافاييل بوب واكسبيرج.