هاني رمزي يسخر من إطلالة هند صبري.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من إطلالة الفنانة التونسية هند صبري وطريقة وقفتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.
النشطاء شبهوا إطلالة هند بملابس الفنان هاني رمزي في فيلمه الشهير “غبي منه فيه”، حيث نشروا صورة مركبة لهند وشخصية “سلطان”، وعلقوا عليها: “سوري يا هند.. سلطان فعلها أولا”.
الفنان هاني رمزي أعاد نشر الصورة، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، وسخر أيضا من غطلالة هند، قائلا: ” نفس الوقفه ونفس الشموخ بس طبعا هند قمر”.
هاني حرص على تهنئة هند على فوزها بجائزة أفضل ممثلة عن فيلمها “نورا تحلم” في حفل ختام مهرجان الجونة، قائلا: “مبروك على الجايزه وتستحقى أكتر من كده لأنك ممثله عبقرية”.
وكانت الفنانة التونسية هند صبري قد أطلت في حفل ختام مهرجان الجونة بإطلالة رجالية، حيث ظهرت ببذلة سوداء تحتها قميص أبيض، وفتحت جاكت البذلة، وتركت شعرها منسدلا على ظهرها، وتزينت بإكسسوارات بسيطة ومكياج هادئ.
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