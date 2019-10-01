حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر بحضور نجوم الفن والإعلام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيم المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان تفاصيل حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر، والاحتفال بمرور 150 عامًا على ميلاد أوبرا عايدة، مساء الأحد 29 سبتمبر، داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

المؤتمر بدأ بالنشيد الوطني لمصر، وشهد تنصيب عدد من الشخصيات كسفراء لأوبرا عايدة بالأقصر منهم الفنانة نهال عنبر، والإعلامي خيري رمضان.

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وحضر المؤتمر عدد من نجوم الفن والإعلام،وهم: يسرا، إلهام شاهين، إيناس الدغيدي، محمود قابيل، هالة صدقي، إيهاب توفيق، عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، الإعلامية لميس الحديدي، وإيناس عز الدين.

رئيس اللجنة المنظمة لحفل أوبرا عايدة،ياسر مصطفى، قال: “الحفل مشروع تنموي من أجل إحياء الأمل لأهل صعيد وجنوب مصر، ونهدف أيضًا بأن السائح يعود لبلده ويتحدث عن جمال مصر وحضاراتها وهذا سيكون أفضل دعاية لتنشيط السياحة، كما أن الحفل سيقام علي معبد حتشبسوت ولن نحتاج لإقامة مسرح خصيصًا، وهناك تعاون مع الأوبرا والاستعانة بفرقة الباليه الخاصة بدار الأوبرا المصرية، لافتا إلى أن عروض “أوبرا عايدة” بمحافظة الأقصر ستقام في الفترة من 26 لـ28 أكتوبرالمقبل.

وتشهد محافظة الأقصر وتحديدًا معبد حتشبسوت عودة العروض العالمية “أوبرا عايدة”، وذلك بعد توقف دام حوالي 20 عامًا، حيث تجري حاليًا الاستعدادات علي قدم وساق بمحافظة الأقصر بالتعاون مع إدارة عروض “أوبرا عايدة” ومع رجال شركات السياحة المصرية، لتحقيق أفضل تنظيم للفعاليات التى تنطلق فى 26 و28 أكتوبر المقبل.