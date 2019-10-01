يارا تستضيف الشيف بوراك التركي في منزلها ببيروت.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استضافت الفنانة اللبنانية يارا، الشيف التركي بوراك في منزلها ببيروت، وذلك خلال زيارة الأخيرة للبنان.

يارا فاجأت متابعيها بصور طريفة تجمعها بالشيف الشهير بوصفاته المميزة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت معلقة عليها: «وبصبحيّه لنصبّح عليكم بمفاجأة..‍ وفجأة شوفوا مين فاجأني ونوّرني بزياره عندي بالبيت أحلى وأهضم وأقوى..والله محتارة شو إطبخلو على الغدا مش عارفه شو بس بدّي إبهروووووووووو شو بتقترحوا ممكن اطبخلو؟؟.. شكراً “شيف بوراك” لزيارتك نوّرتني وأسعدتني».

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يُذكر أن يارا تستعد لإطلاق ديو جديد مع نجم عربي رفضت الكشف عن اسمه، كما أنها تجهز لطرح أغنية منفردة جديدة، وذلك بعد أغنيتها الخليجية الأخيرة «أبقى أسيرك»، وهي من كلمات الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان تركي الشريف.

من ناحية أخرى، طرحت يارا مؤخراً كليب جديد لأغنية بعنوان «شو بدو» من كلمات أحمد ماضي، و ألحان طارق أبو جودة، والكليب من إخراج ريشا سركيس.