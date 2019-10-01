ياسر جلال يرد على اتهامه بتقليد فريد شوقي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان المصري ياسر جلال، للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «الفتوة».

ياسر جلال، قال في حوار صحفي:«أحداث المسلسل تدور قبل ١٠٠ عام، ويناقش مشكلات الحارة المصرية قديمًا، خاصة فى حى الجمالية، فى إطار إجتماعى أكشن، ويكشف كواليس عالم الفتوات ويتناول عدة قضايا اجتماعية وصراعات السلطة وعلاقة أهالى الحارة بالفتوة الذى يحميها».

Advertisements

وعن تقليده للفنان الراحل فريد شوقي، في فيلم «الفتوة»، والتشابه بين العملين قال: «ليس هناك أى تشابه بين العملين، ففيلم “الفتوة” يدور فى سوق الخضار، أما مسلسلي فيتناول قضية اندثرت منذ سنوات طويلة، وأحب أن أشير إلى أن المسلسل يضم مشاهد ساخرة تكشف روح الكوميديا التى كانت في الحارة المصرية قديمًا».

كما كشف عن شخصيته في العمل مؤكدا أنه يؤدي شخصية جديدة عليه بعد أن أدى دور ضابط شرطة في مسلسل «ظل الرئيس»، وشخصية مجرم فى «رحيم»، وبطل مصارعة فى «لمس أكتاف»، ورأيت أن تجسيد شخصية «فتوة» سيكون أمرًا جميلا خاصة أنه يقدمها للمرة الأولى.

وكان الفنان ياسر جلال، قد كشف خلال الأيام الماضية سر عدم حضوره مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، مؤكدا أنه لم يتلقى دعوة للمشاركة مرجعا ذلك بأنه بعيد عن الأضواء.