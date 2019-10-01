شاهد صفاء سلطان بفستان الزفاف إلى جانب باسم ياخور.. ما القصة؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة الأردنية صفاء سلطان متابعيها بصور جديدة، ظهرت فيها مرتدية فستان زفاف، وذلك إلى جانب النجم السوري باسم ياخور الذي بدا متألقاً ببدلة كلاسيكية سوداء في «لوك» عريس.
صفاء أوضحت أن الصور تم التقاطها من كواليس تصوير الموسم الثاني للمسلسل الكوميدي «ببساطة»، وكتبت معلقة عليها: «ببساطة2 .. والغالي باسم ياخور سعيده بوجودي مع مجموعه من احلى نجوم سوريين وتحت ادارة المخرج الصديق تامر اسحق».
يُذكر أن «ببساطة» من تأليف مجموعة من الكتاب، و إخراج تامر اسحاق، وإنتاج شركة «روي برودكشن» لصاحبها النجم السوري باسم ياخور، ويشارك في بطولته فادي صبيح و محمد حداقي وعبد المنعم عمايري ورنا شميس وغيرهم.
من ناحية أخرى، انتهت صفاء سلطان من تصوير أول مسلسل بدوي لها بعنوان “رياح السموم”من تأليف سليمان أبو شارب وإخراج سائد بشير الهواري، وتشارك صفاء في بطولته أمام نخبة من نجوم الدراما الاردنية ، وأبرزه؛ عبير عيسى، جميل عواد، جولييت عواد، محمد العبادي، جميل براهمة، سهير فهد، عبدالكريم القواسمي، رفعت النجار، داوود جلاجل ، وغيرهم.
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