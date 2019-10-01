الفنانة المغربية كوثر براني ترزق بمولودتها الأولى.. وتحتفل مع زوجها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رزقت نجمة برنامج “أراب أيدول”، الفنانة المغربية كوثر براني بمولودتها الأولى من زوجها الفنان هاني خطاب.

الفنانة المغربية شاركت جمهورها بصورة من احتفالها مع زوجها بقدوم مولودتهما، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

كوثر ظهرت في الصورة بقفطان أبيض فضفاض كشف عن زيادة وزنها بشكل كبير، وكانت تحتضن زوجها وسط البالونات الملونة، وأصناف متنوعة من الحلوى.

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الفنانة المغربية أرفقت الصورة، بتعليق قالت فيه: “الحمد لله بفضل دعواتكم و دعاوتنا استجاب الله لنا و رزقنا بجنين «فتاة»”.

وأضافت: “شكرا للدكتورة جليلة المراكشي التي تتبعت معي كل الخطوات شكرا لعائلتي التي نورتني بحظورها معي اليوم للاحتفاء بهذا اليوم، يا رب ترزق كل وحدة خاطرها في أبناء”.

وكانت الفنانة المغربية كوثر براني قد احتفلت بزواجها من الفنان المغربي هاني خطاب في شهر إبريل عام 2017 في حفل عائلي صغير.

يذكر أن كوثر براني كانت قد حققت شهرة واسعة خلال اشتراكها في برنامج Arab Idol، كما أنها كانت من أكثر الأصوات التي أعجبت بها النجمة الإماراتية أحلام خلال مشاركتها في البرنامج، وشبّهت صوتها بصوت الفنانة الراحلة ذكرى.