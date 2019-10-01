أسيل عمران تتحول لعارضة أزياء.. وانتفاخ وجهها يلفت الأنظار.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة السعودية أسيل عمران بمشاركتها في أسبوع باريس للموضة 2019، كعارضة أزياء

الفنانة السعودية أطلت في عرض الأزياء بجامبسوت أسود أنيق أوف شولدر، حيث سارت على الـCatwalk في عرض خطف الأنظار.

جمهور أسيل لاحظ انتفاخ وجهها مما غير من ملامحها، وتسائلوا عن أسباب ذلك، فيما تكهن البعض بأن الفنانة قد اكتسبت وزنا زائد خلال الفترة الماضية مما أظهرها بوجه منتفخ قليلا.

وكانت قد شاركت عدد من النجمات في العرض من بينهن الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، بالإضافة لعدد من النجمات العالميات وهن كاميلا كابيو وهيلين ميرين وإيفا لونغوريا.

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يذكر أن الفنانة السعودية أسيل عمران كانت قد تعرضت مؤخرا للكثير من الانتقادات من جمهورها بسبب أحد مشاهدها في مسلسلها الرمضاني “ماذا لو”.

المشهد الذي أثار الانتقادات، ظهرت خلاله الفنانة السعودية وهي تحتضن زميلاً لها وتقبل رأسه، وهو ما أغضب جمهورها بشدة.

أسيل ردت على هذه الانتقادات، بقولها إن بعض المشاهدين قد يرون أن المشهد كان بارداً ويحتاج إلى إظهار الرومانسية بطريقة أكثر واقعية وأن آخرين قد يشيرون في المقابل إلى أنه لا يمكن تخطي الحدود في هذا الإطار.

الفنانة السعودية أكدت أن تقبيلها زميلها على رأسه كان مناسباً للمشهد وفي موقعه الصحيح، واعترفت بأن هذا المشهد لم يكن مكتوباً في النص وأنها هي التي أضافته.