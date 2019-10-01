حفلة شواء في منزل نانسي عجرم على شرف الشيف التركي بوراك.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الشيف التركي الشهير بوراك في منزلها على الغداء، حيث وصل الأخير إلى بيروت في زيارة سريعة لمدة يومين.

نانسي لم تعتبر بوراك ضيفاً، وتركت له حرية تجهيز الطعام، وساعدته في تحضير حفلة شواء، دعت لها عدد من أصدقائها وأفراد أسرتها، وقضى الجميع نهاراً ممتعاً، وكان الشيف التركي الشهير حريصاً على توثيق أجواء الزيارة بمقطع فيديو طريف من داخل منزل النجمة اللبنانية.

بوراك أعرب عن سعادته بدعوة نانسي بتعليق على الفيديو، كتب فيه: «شو رئيكم الطبخ مع النجمة الكبيرة نانسي عجرم بتطلع اطيب؟؟، شكراً للفنانة الكبيرة نانسي وعائلتها على دعوتهم الطيبة»، كما وجه الشيف التركي دعوة لنانسي لزيارة اسطنبول ومطعمه هناك قريباً.

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اللافت، كان ارتداء نجلتي نانسي «إيلا وميلا» «تي شيرت» يحمل اسم وصورة بوراك المشهور بوصفاته الشهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحقق فيديوهاته نسب مشاهدة قياسية.

من ناحية أخرى، تحتفل نانسي عجرم ببدء العام الدراسي في مصر بحفل ضخم تحييه بجامعة دلتا في المنصورة يوم 11 أكتوبر المقبل، كما تجهز النجمة اللبنانية لطرح أغنية منفردة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.