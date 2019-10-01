المعجبون يحاصرون هازال كايا ويمنحوها لقب «أجمل حامل».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بالرغم من دخولها في الثلث الأخير من رحلة الحمل، حرصت الفنانة التركية هازال كايا الشهيرة بـ«فريحة» على مرافقة زوجها الفنان والمخرج علي التاي لحضور فعاليات مهرجان الأفلام في مدينة أضنة.

هازال اختارت الأسود لإخفاء وزنها الزائد على السجادة الحمراء، إلا أن بروز بطنها جراء الحمل تغلب عليها، وكان لافتاً ارتدائها لحذاء أنيق ذو كعب عالي.

وعلى هامش المهرجان، وقعت هازال فريسة للمعجبين في شوارع أضنة، حيث حرص العديد منهم على التقاط صور تذاكرية معها، وهو ما لم يزعج الفنانة، وحرصت على تلبية رغبة محبيها، حيث انتشرت صوراً عفوية تجمعها بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي اللقطات التي تبادلها عشاق الممثلة الشابة، وأطلقوا عليها لقب «أجمل حامل».

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يُذكر أن هازال كايا التي احتفلت بزفافها إلى علي التاي، فبراير الماضي، تنتظر مولوداً ذكراً، وقد اختارت له اسم «فكرت علي».

من ناحية أخرى، عُرض لهازال كايا مؤخراً الموسم الثاني من مسلسل «حكايتنا» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز، ريها أوزجان، ياز جان كونايلي، الطفل عمر سيفجي، وغيرهم.