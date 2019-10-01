نيرمين الفقي تبهر متابعيها برشاقتها داخل الجيم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية مي مين الفقي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، بصور لها من داخل الجيم.

نيرمين الفقي، ظهرت في الصور وهي تمارس تمارين رياضية صعبة أظهرت مدى اللياقة التي تتمتع بها مؤكدة أنها لم تمارسها منذ أن كانت في المدرسة.

وحصدت الصور على العديد من تعليقات متابعيها الذين تغزلوا في جمالها وأناقتها والرشاقة التي تتمتع بها.

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وكانت نيرمين الفقي، قد اعتادت مؤخرا على نشر صور من يومياتنا داخل الجيم وخلال ممارستها للتمارين الرياضية ولعبة التنس.

وحققت نيرمين نجاحا كبيرا من خلال مسلسل «أبو العروسة»، والذي عرض الجزء الثاني منه منذ شهور، بعد أن حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا، وقدمت نيرمين شخصية «عبير».

مسلسل «أبو العروسة»، بطولة مع سيد ‏رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، وخالد كمال، وميدو عادل، وولاء الشريف، ومحمود حجازي، و‏رانيا ‏فريد شوقي، وأحمد صيام، وصفاء الطوخي، ومحمد حاتم، وأماني كمال، وديانا هشام، وكارولين عزمي، من ‏إخراج كمال منصور، وتأليف ‏هاني كمال.