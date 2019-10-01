شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشني يُحيى حفلا غنائيا بساقية الصاوى في الأسبوع الأخير من الشهرالجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان وائل الفشنى لإحياء حفل غنائى يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر الجاري بساقية الصاوى، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه تتر مسلسل "طايع" للنجم عمرو يوسف والمخرج عمرو سلامة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.

ومن المقرر أن يقدم الفشني مجموعة من أجمل الأغنيات المختلفة الطربية والمعاصرة من آخر أعماله مثل: تتر مسلسل واحة الغروب والديو الغنائي "عم غريب" مع فريق كايروكى.

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من ناحية أخرى طرح الفشنى، أدعية مختلفة وبشكل جديد لشهر رمضان الماضى وهى أدعية من التراث لكل من: "أبو نواس، ابن الفارض، الحلاج، جلال الدين الرومى".

يذكر أن وائل الفشنى نجح خلال الفترة الأخيرة أن يكون واحدا من أهم المطربين الذين يغنون لونًا مختلفًا عبر التترات الذى يقدمها وآخرها تتر مسلسل "طايع" فى رمضان قبل الماضى.