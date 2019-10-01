شكرا لقرائتكم خبر عن شركة 20th century تروج لـ فيلم المغامرة والكوميديا The King's Man بـ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة 20th century المنتجة لـ فيلم المغامرة والأكشن والكوميدى The King's Man عن تريلر جديد من خلال حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات يوتيوب، وحقق الفيديو مشاهدات تخطت الـ مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وأعلنت الشركة المنتجة للفيلم عن تاريخ وصوله لدور العرض المختلفة حول العالم، حيث أنه من المقرر أن يعرض فى فرنسا 12 فبراير 2020، بينما يتم عرضه فى البرازيل وألمانيا وإيطاليا والبرتغال فى 13 فبراير 2020، والفيلم فى الولايات المتحدة الأمريكية وبلغاريا وأيسلندا والسويد فى 14 فبراير 2020.

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تدور أحداث "The King's Man" حول مجموعة من أسوأ العقول الإجرامية التي تتجمع للتخطيط لحرب للقضاء على الملايين، ويجب على رجل واحد التنافس مع الزمن للتصدي لهم، الفيلم من اخراج ماثيو فون، وبطولة جيما ارترتون، ماثيو جود، آرون تايلور جونسون، رالف فاينز، ستانلي توتشي، دانيال برول، توم هولاندر، ريس إيفانز، هاريس ديكنسون، ديمون هونسو.

يذكر أن شركة 20th century سيعرض لها الفليم الجديد Ford v Ferrari، المقرر طرحه في 15 نوفمبر من العام الجارى التريلر الثانى، ومن بطولة الثنائى الشهير كريستيان بيل ومارك ويلبيرج، جنبا إلى جنب باقى فريق العمل وهم كايتريونا بالفي، جون برنثال، جوش لوكاس، نوح جوبي، راي ماكينون، ج فيلد، تريسي ليتس، إيان هاردينج، والاس لانجهام، وايت ناش، الفيلم من إخراج جيمس مانجولد، وتأليف الثلاثى جيز بتروورث، جون هنري بتروورث، جيسون كيلر.

ويسرد الفيلم قصة حياة دامون كارول شيلبي، السائق الأمريكي الأسطورى، الذى كان يعمل لحساب شركة فورد فى تلك الفترة لتصنيع سيارة تتغلب على فيراري فى سباق السيارات الشهير لومان عام 1966، ويشاركه على الجانب الأخر كين مايلز الذى يجسد شخصيته "بيل" وهو سائق بريطانى متمرد يقود سيارة فيراري ويسطر على السباق.