فيديو| رنا سماحة تغني "أول مرة" في البروفة النهائية قبل حفل الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المطربة رنا سماحة، مقطع فيديو من البروفات الأخيرة، لحفلها الذي تحيه اليوم الثلاثاء في دار الأوبرا المصرية، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام".

وظهرت رنا في الفيديو وهي تؤدي أغنية "أول مرة تحب" للراحل عبدالحليم حافظ، وعلقت: "أول مره تحب يا قلبي، آخر بروڤة وبدأنا العد التنازلي لحفلنا في الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف".

وتستعد سماحة لتصوير كليب "أميرة الحب" في لبنان، عقب الانتهاء من تسجيلها، من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع سوات ايدوجان.