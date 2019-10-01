فيديو| راغب علامة يكشف موعد طرح "معركة كبرى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
يستعد المطرب اللبناني راغب علامة، لطرح أغنية خليجية بعنوان "معركة كبرى".
وقال علامة لبرنامج" "MBC Trending": "إنه إذا انتهى من تحضيرات أغنيته الجديدة، فسيطرحها خلال الموسم الخامس من برنامج المواهب الغنائية The Voice، الذي يشارك فيه ضمن المدربين".
وتابع: "إذا قدرت أغنيها لايف بحلقة من الحلقات بيكون كتير منيح".
ويشارك راغب للمرة الأولى ضمن مدربي الموسم الخامس من برنامج المواهب الغنائية "The Voice"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC 1".
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