فيديو| راغب علامة يكشف موعد طرح "معركة كبرى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد المطرب اللبناني راغب علامة، لطرح أغنية خليجية بعنوان "معركة كبرى".

وقال علامة لبرنامج" "MBC Trending": "إنه إذا انتهى من تحضيرات أغنيته الجديدة، فسيطرحها خلال الموسم الخامس من برنامج المواهب الغنائية The Voice، الذي يشارك فيه ضمن المدربين".

وتابع: "إذا قدرت أغنيها لايف بحلقة من الحلقات بيكون كتير منيح".

ويشارك راغب للمرة الأولى ضمن مدربي الموسم الخامس من برنامج المواهب الغنائية "The Voice"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC 1".