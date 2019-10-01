شاهد.. محمد هنيدي يكشف ملابسات صورته مع اعلامي اسرائيلي في الجونة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 03:26 صباحاً - أثارت صورة للفنان المصري محمد هنيدي برفقة إعلامي فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية من مهرجان الجونة السينمائي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان محبو هنيدي قد اعادوا نشر الصورة وعاتبوه عليها حيث قال احدهم ” “مقدم البرامج الإسرائيلي شادي بلان في ضيافة مهرجان الجونة السينمائي منذ أيام ليه كدا يا هنيدي دا انا بحبك والله”.

غير ان محمد هنيدي كشف ملابسات هذه الصورة حيث قال “انا ماعرفش مين اصلا ده .. انا اتصورت مع الاف الأشخاص هناك”، مضيفا “اكيد اي حد جاي يتصور معايا وانا في مصر ومهرجان مصري مش هقوله طلع بطاقتك”.