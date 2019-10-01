شاهد.. سما المصري تظهر بحالة غير طبيعية في غرفة النوم والشاور!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 03:26 صباحاً - نشرت الفنانة سما المصري مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت سما المصري في الفيديو في غرفة نومها ثم في الشاور بحالة غير طبيعية ما جعل الكثير من متابعيها يقول انها في حالة سكر.

وتحدثت سما المصري في البداية من غرفة نومها قبل ان تنتقل الى الشاور لتستحم وتتحدث مع متابعيها من خلف الستارة.