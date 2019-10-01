جينيفر لوبيز تحتفل بخطوبتها رسميا على أليكس رودريجيز.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، بخطوبتها رسميا، على لاعب البيسبول السابق أليكس رودريجيز، وملايين المتابعين وعشاقها قاموا بتهنئتها على خطوبتها.

النجمة العالمية نشرت، صور من الخطوبة عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، وكتبت على الصور قائلة: حفل الخطوبة اليوم الأكثر جمالا وأناقة.

وفى شهر مارس الماضى، طلب أليكس رودريجز الزواج من صديقته جينيفر لوبيز، حيث قدم لها خاتم الزواج، بعد أن ركع على قدمه على أحد الشواطئ، فى مشهد رومانسي.

واحتفلت النجمة العالمية جنيفر لوبيز بفيلمها الجديد ” Hustlers “، والفيلم من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جينيفرلوبيز و كاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر و ليزو و غيرهم.

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وعلى جانب اخر، كشفت النجمة والممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز عن قرارها حول الإنجاب من خطيبها لاعب البيسبول الشهير أليكس رودريجيز.

وأكدت النجمة العالمية البالغة من العمر 50 عاما، أن طفليها التوأم إيمى وماكس البالغين من العمر 11 عاما يحبان أن يعيشا فى عائلة كبيرة.

وقالت جينيفر لوبيز لموقغ ” Extra ” أنها تعتقد أن أبنائها سيحبون أن يكون لهم أخ أو أخت، فالطفلين يحبان وجود بنات أليكس “ناتاشا وإيلا ” فى حياتهما وهو ما يظهر أنهما على استعداد ليكون لديهما شقيقتان جديدتين.

النجمة العالمية أضافت قائلة: نحن حقا نشكل عائلة جميلة وأعتقد أن وجود المزيد من الأطفال سيكون أمرا مثيرا لنا جميعا.