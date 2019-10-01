بيلا ثورن تظهر على طبيعتها بدون ماكياج.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعد النجمة والممثلة الأمريكية بيلا ثورن، صاحبة ماركة الماكياج “Filthy Fangs”، ولذلك يتوقع الكثيرين أن النجمة الشابة لا تستطيع أن تستغني عن الماكياج خلال ظهورها سواء فى الأحداث الفنية العالمية أو فى حياتها العادية.

ولكن على عكس ذلك، فقد فاجأت بيلا ثورن البالغة من العمر 21 عاما، محبيها وعشاقها بظهورها مستغنية تماما عن مساحيق التجميل وفضلت أن تظهر جمال وجاذبية وجهها بشكل طبيعي، حيث نشرت بيلا علي صفحتها الشخصية على “إنستجرام” عدة صورة التقطتها في حمام السباحة وكانت مرتدية ملابس السباحة باللون الأزرق، كما أكملت جمال إطلالتها بارتداء مجموعة من الأكسسوارات الفضية.

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وعلى جانب أخر، استطاعت النجمة والممثلة الأمريكية بيلا ثورن أن تخطف الأنظار نحوها، مؤخرا، بإطلالتها البراقة الساحرة و ذلك خلال حضورها عرض فيلم “ Joker ” بفعاليات Venice Film Festival في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 76 ، و كان بصحبه الممثلة الحسناء صديقها الجديد بنجامين ماسكولو .

والتقطت عدسات مصوري الباباراتزي، عدة صور لبيلا ثرون و صديقها خلال تبادلها القبلات علي السجادة الحمراء ، و كانت ثرون البالغة من العمر 21 عام ترتدي فستان ذو تصميم مثير ، و وهو واحد من ابرز تصميمات دار أزياء ” Philosophy di Lorenzo Serafini “.

وكانت عارضة الأزياء اللامعه، قد احتلت التريند مؤخراً، وذلك عقب اهتمام رواد السوشيال ميديا بمعرفة السبب وراء قيامها بنشر صورها الشخصية عارية، وما زاد الأمر أيضا، هو انتشار فيديو لبيلا ثورن وهي تبكي فيه وترد من خلاله على المذيعة الشهيرة المعروفة باسم “ووبى جولدبرج” التى شنت عليها حملة كبيرة اعتبرها البعض القاسية بينما تضامن آخرون معها، حينما وجهت لبيلا اللوم بسبب قيامها بنشر صورها العارية بنفسها.