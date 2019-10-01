بريتني سبيرز تعلن اعتزالها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلنت المغنية والمطربة الأمريكية، بريتني سبيرز، قرار إطالة فترة اعتزالها الفن بصورة مؤقتة، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنها حصلت على استراحة من نشاطها الفني، خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها منذ أكثر من ستة أشهر، من أجل التركيز على ما تريده في الحياة.

وقالت النجمة العالمية البالغة من العمر 37 عاما، والتي شاركت عبر حسابها على موقع “نستجرام” للتواصل الاجتماعي، رسالة مع صور لعدد من الاستعراضات الغنائية التي قدمتها في حفلاتها السابقة، وقالت: أتمنى ألا تنسوني، لقد أخذت هذه المرحلة الانتقالية في حياتي للتركيز على ما أريده حقا.

وتابعت بريتني سبيرز لجمهورها: لقد كنت أعمل بدون توقف منذ أن كنت في الثامنة من عمري، من الجيد أحيانا التوقف والتأمل، أفتقدكم جميعا… لدي حقا أفضل المعجبين في العالم”.

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يشار إلى أن بريتني سبيرز غائبة عن الساحة الفنية، منذ بداية شهر يناير، بسبب رغبتها في مساندة والدها، بعد إصابته بتمزق في القولون يهدد حياته.

وأوضحت النجمة العالمية وقتها أنها تخصص تركيزها وطاقتها لرعاية عائلتها قائلة: تجمعني بعائلتي علاقة خاصة جدا، وأريد أن أكون مع عائلتي في هذا الوقت تماما مثلما كانوا متواجدين دائما من أجلي.

وأصبحت بريتني سبيرز ظاهرة في عالم البوب عام 1999 بأغنيتها الشهيرة “”بيبي وان مور تايم”، ثم بأغنيات ناجحة مثل “سترونغر” و”أوبس آي ديد إيت آجين”، وعادت إلى الأضواء أواخر عام 2008 بألبوم غنائي وجولة عالمية أطلقت عليها اسم “سيركس”، وتحيي حفلات في لاس فيغاس منذ 2014.