عامر خان يزور منزل والدته في وقت متأخر من الليل.. إليكم السبب

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الفنان عامر خان، الذي ذُكر أنه سوف يتخلى عن 20 كيلوغرامًا بسبب دوره في فيلم Lal Singh Chadha، كان يعتمد على نظام غذائي صارم غني بالبروتين، ومع ذلك، لم يمنعه ذلك من الخروج قاصدًا منزل والدته، وتحديدًا مطبخ والدته لتناول كبابه المفضل في منتصف الليل.

وفقًا لتقرير نشر في موقع “منتصف اليوم”، غالبًا ما يلجأ عامر إلى منزل والدته زينات بسبب اجادتها عمل الكباب المفضل لديه.

ونقلًا عن مصدر، قال التقرير: “اعتمد عامر نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين يتكون من الخضار المطبوخ أو المخبوز، والخضر، والعدس، النظام الغذائي صارم لدرجة أن النجم بدأ يشتهي بعض الأطعمة المفضلة لديه.

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وأضاف الموقع: “لذلك، على مدار الأسابيع القليلة الماضية، كان يقوم برحلات منتصف الليل إلى منزل والدته، التي يقع على مرمى حجر من مقر إقامته في باندرا، لتنازل الكباب الذي أعدته له، مع الأخذ في الاعتبار حمية عامر، بدأت والدته في إعداد الكباب النباتي”.

أعلن عامر عن فيلم Lal Singh Chadha في عيد ميلاده الـ 54 في مارس من هذا العام، الفيلم، نسخة منقحة من فيلم النجم توم هانكس Tom Hanks الكلاسيكي “Forrest Gump”، وهو من إخراج أدفيت تشاندان Advait Chauhan، ومن إنتاج Viacom18 Motion Pictures وعامر خان للإنتاج معا.

وكان فيلم عامر الأخير، Thugs of Hindostan، كارثة في شباك التذاكر، حيث أصاب جمهور خان العريض بالصدمة في أسبوعه الأول، رغم وجود النجم الكبير أميتاب باتشان والممثلة كاترينا كايف ضمن فريق العمل.